Budżet obywatelski w Bytomiu. Rozpoczęło się głosowanie. Sprawdź najciekawsze projekty!

Budżet obywatelski w Bytomiu. Rozpoczęło się głosowanie!

W poniedziałek, 27 września, ruszyło głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego w Bytomiu. Mieszkańcy zgłosili łącznie 39 projektów. W tym roku do rozdysponowania jest rekordowa kwota - aż 5,2 mln zł.

Głosowanie - na projekty, które przeszły pomyślnie weryfikacje - potrwa do 11 października w formie elektronicznej (pod tym adresem). Osoby, które z kolei nie posiadają dostępu do sieci, mogą wskazać swoje typy w jednym z punktów konsultacyjnych w mieście. Znajdują się one w następujących miejscach: