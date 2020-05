Blues Bana znowu pojawi się na torach. Organizatorzy zapowiadają tegoroczną edycję

- My ruszamy 5 września 2020 o godz. 12.00, taki jest plan i tego się trzymamy! - poinformowali organizatorzy Bytomskiego Tramwaju Bluesowego w mediach społecznościowych. Będzie to już ósma edycja tego niezwykłego muzycznego wydarzenia. Plac Sikorskiego to jego główny przystanek - tak przynajmniej było po raz pierwszy w ubiegłym roku (wcześniej kursował wyłącznie po ul. Piekarskiej).