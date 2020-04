Aż 65 nowych przypadków koronawirusa w woj. śląskim. Zmarła 76-letnia pacjentka z Bytomia

Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki, dobry stan zdrowia i nieuciążliwe póki co objawy zakażenia koronawirusem pozwoliły, aby w swoich domach, pod ścisłym nadzorem sanepidu i lekarza chorób zakaźnych pozostali: kobieta w sile wieku i młody mężczyzna z powiatu gliwickiego, kilkuletni mieszkaniec Gliwic, 2 mieszkanki Bytomia (młoda i w sile wieku), mieszkanka Rudy Śl. w sile wieku, również w sile wieku mieszkanka Sosnowca, 6 mieszkańców Żor (najstarszy ma 71 lat, najmłodszy 5), kobieta w sile wieku z powiatu raciborskiego oraz mieszkaniec w średnim wieku z powiatu lublinieckiego.

Obecność groźnego wirusa wykryto także podczas badań próbek pobranych w zawierciańskim szpitalu od mieszkanki w sile wieku z Zawiercia, od 17 osób w szpitalu specjalistycznym nr 1 w Bytomiu (są to mieszkańcy Bytomia, Piekar Śl., powiatu tarnogórskiego), 4 osób w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Częstochowie (mieszkańcy powiatu lublinieckiego oraz Częstochowy, najstarszy 63 lata, najmłodszy 35), 3 osób ze szpitala specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, 1 osoby w szpitalu nr 2 w Bytomiu (mieszkanka powiatu wodzisławskiego), 5 osób w sile i w starszym wieku z powiatu lublinieckiego - 4 trafiły do szpitala zakaźnego w Raciborzu, 1 do szpitala w Częstochowie, 1 osoby w szpitalu NZOZ Polskiej Grupy Medycznej (mieszkanka powiatu częstochowskiego w średnim wieku), 2 osób w szpitalu im. dr B. Hagera (starsza mieszkanka powiatu lublinieckiego i mężczyzna w sile wieku z powiatu tarnogórskiego).