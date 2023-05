Auta Google znów pojawią się w Bytomiu! Kogo zaskoczyły do tej pory? Będą robiły zdjęcia do aktualizacji Street View 2023 red.

Auta Google znów pojawią się w Bytomiu! W roku 2023 charakterystyczne pojazdy znów jeżdżą po naszym mieście! Będą fotografować Bytom w terminie od marca do listopada - robią zdjęcia do najnowszej aktualizacji Street View. Których bytomian "przyłapały" do tej pory? Zobaczcie, czy i Was sfotografowano. Sprawdźcie galerię.