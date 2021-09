Atak nożownika w Bytomiu. Próbował ukraść pieniądze. Policjantom udało się zatrzymać mężczyznę red

Napad z użyciem noża w Bytomiu. Do zdarzenia doszło we wtorek 7 września 2021 roku w samym centrum miasta. Sprawca zaatakował mężczyznę i próbował skraść mu pieniądze. Policjantom udało się go zatrzymać.