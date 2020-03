„Drodzy, nie ukrywam, że Wasza obecność na nabożeństwie, rozmowy, uśmiechy, a czasem i krytyka, jest dla mnie inspiracją do tego, by dalej dzielić się Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Proszę Was jednak, byście w najbliższą niedzielę pozostali w domach. Nie pogniewam się z tego powodu, a jestem tego pewien, że Bóg się też nie pogniewa. Wykorzystajcie ten trudny czas, by wrócić do nieco zapomnianej formy, jaką jest nabożeństwo domowe” - tak brzmi komunikat wydany przez ks. Jana Kurko, proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Miechowicach, który został udostępniony w mediach społecznościowych.