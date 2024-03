Ale klapa! Architekt zapłakał, jak projektował... a ktoś zgodził się to zbudować! Zobaczcie te przedziwne projekty

Zaufaj mi, jestem architektem! Jak oni na to wpadli? Zobaczcie te absurdalne pomysły oraz ich wykonanie!

To niewiarygodne... Gniazdko z prądem pod prysznicem, balkon jako basen, pisuar w miejscu umywalki czy ścieżka rowerowa przecięta barierami -ktoś to wymyślił, ale ktoś musiał to też wykonać... Budowlanka to po prostu stan umysłu!

Zobaczcie najdziwniejsze projekty z okazji Dnia Budowlańca i pomyślcie o klientach, którzy coś takiego dostali jako zrealizowany projekt!