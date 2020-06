Agora Bytom wspiera lokalnych przedsiębiorców. To nowa akcja centrum handlowego

Lokalni reprezentanci działają ponadto w gastronomii - wystarczy wspomnieć takie lokale, jak m.in. Kawiarnia Pod Różą i Bistro Do Syta. – Jednym z przedsiębiorców rozwijających u nas biznes jest piłkarz Polonii Bytom. To pokazuje, jak bytomianie łatwo znajdują miejsce dla swoich firm w Agorze. – kontynuuje Hanna Petters.

Innym ważnym elementem akcji jest budowanie świadomości względem wszystkich firm, również sieciowych, prowadzących działalność w bytomskiej galerii.

– Agora Bytom to znacznie więcej niż standardowa galeria handlowa. To miejsce spotkań i spędzania czasu z rodziną i znajomymi, to też szereg pracodawców zatrudniający bytomian. Jeżeli robimy zakupy w swoim mieście, również w sklepie sieciowym, to pomaga chronić pracę osób, które są w nim zatrudnione – wyjaśnia Hanna Petters.