27. nowych przypadków koronawirusa w woj. śląskim [31 marca 2020]. Skąd są zakażeni? Jak doszło do zarażenia?

Nowe przypadki koronawirusa w województwie śląskim. Chorych jest kolejne 27 osób

Śląski Urząd Wojewódzki potwierdził we wtorek 31 marca rano kolejne osoby, które są zakażone. To 27 nowych osób. Do tej pory w województwie śląskim potwierdzono łącznie 236 chorych.

Przypadek 1-5.

Pięć chorych kobiet zakaziło się podczas pracy. Zakażone są z Katowic, powiatu bielskiego, powiatu cieszyńskiego oraz dwie osoby z powiatu będzińskiego. Wszystkie chore kobiety są w dobrym stanie, każda z nich pracowała w innym zakładzie.