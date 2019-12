19-latek przyznał się do ataku na policjantów w Bytomiu. Był pod wpływem narkotyków

Policja strzeliła do agresywnego nastolatka

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Bytomiu w sobotę. Agresywny nastolatek zaatakował policjantów podczas interwencji. Ci w obronie musieli do niego strzelić. Mężczyzna został zatrzymany i w poniedziałek zostanie doprowadzono do prokuratora.