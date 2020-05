189. nowych przypadków koronawirusa w woj. śląskim [21 maja]. Pacjenci są z Bytomia, Rybnika, Rudy Śląskiej, Katowic, Gliwic, Będzina...

W kopalniach Jastrzebskiej Spółki Węglowej potwierdzono już aż 1199 przypadków zarażenia koronawirusem. W kopalni Pniówek to 1170 osób, 18 osób w Ruchu Zofiówka, 6 w kopalni JastrzębieBzie, 2 w kopalni Budryk i 3 w Ruchu Borynia. Na kwarantannie przebywa 351 osób.

17 kolejnych osób wyzdrowiało. Tylko 2 spośród nich wymagały leczenia szpitalnego, pozostali, w dobrym stanie, dochodzili do zdrowia w swoich domach pod ścisłym nadzorem służb sanitarnych. Najstarszy z wyleczonych ma 78 lat – to mieszkanka Bytomia, najmłodszy 14 lat – to mieszkaniec powiatu gliwickiego. Łącznie mamy już 1251 osób wyleczonych z koronawirusa.